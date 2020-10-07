Родителям екатеринбургских школьников присылают фейковые сообщения о переводе на дистант
Общество
Родителям школьников в Екатеринбурге присылают фейковые сообщения о переводе школ на дистанционное обучение. Об этом сообщает телеграм-канал СтопCOVID-19.
Свердловчан призывают не верить фейкам. В департаменте образования Екатеринбурга сообщили, что никаких приказов о переводе с 19 октября этого года всех общеобразовательных организаций на обучение с применением дистанционных технологий издано не было.
– Оперативным штабом на данный момент этот вопрос не рассматривался. Накануне на заседании штаба был ещё раз уточнен алгоритм перевода отдельных классов или образовательных учреждений на дистант в случае заносов новой коронавирусной инфекции.
Учебные заведения Свердловской области сейчас работают с соблюдением всех мер безопасности. Особое внимание уделяется утренним фильтрам. Все усилия оперативного штаба, педагогов и эпидемиологов направлены на сохранение штатной работы образовательных учреждений. На данный момент графики завершения первой четверти и начала каникул по инициативе органов управления образованием не пересматриваются, – отметили в региональном оперштабе.
Напомним, что на данный момент в Свердловской области из-за случаев коронавируса переведены на дистант 454 класса.
Свердловчан призывают не верить фейкам. В департаменте образования Екатеринбурга сообщили, что никаких приказов о переводе с 19 октября этого года всех общеобразовательных организаций на обучение с применением дистанционных технологий издано не было.
– Оперативным штабом на данный момент этот вопрос не рассматривался. Накануне на заседании штаба был ещё раз уточнен алгоритм перевода отдельных классов или образовательных учреждений на дистант в случае заносов новой коронавирусной инфекции.
Учебные заведения Свердловской области сейчас работают с соблюдением всех мер безопасности. Особое внимание уделяется утренним фильтрам. Все усилия оперативного штаба, педагогов и эпидемиологов направлены на сохранение штатной работы образовательных учреждений. На данный момент графики завершения первой четверти и начала каникул по инициативе органов управления образованием не пересматриваются, – отметили в региональном оперштабе.
Напомним, что на данный момент в Свердловской области из-за случаев коронавируса переведены на дистант 454 класса.
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