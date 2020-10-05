454 класса в Свердловской области переведены на дистант
Общество
Фото: Владимир Веленгурин / ural.kp.ru
На Среднем Урале ученики 454 классов в 185 школах переведены на дистанционное обучение. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на собственный источник.
408 классов в Свердловской области отправили на карантин из-за случаев коронавируса, остальные 46 – из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Помимо этого, полностью закрыли шесть детских садов: три – из-за COVID-19, еще три – из-за сезонной простуды. Отдельно закрыты еще 180 групп в 147 свердловских детских садах.
Напомним, что в регионе за минувшие сутки выявили 184 новых случаев коронавируса . Всего в области зафиксировано 30 526 заболевших.
408 классов в Свердловской области отправили на карантин из-за случаев коронавируса, остальные 46 – из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Помимо этого, полностью закрыли шесть детских садов: три – из-за COVID-19, еще три – из-за сезонной простуды. Отдельно закрыты еще 180 групп в 147 свердловских детских садах.
Напомним, что в регионе за минувшие сутки выявили 184 новых случаев коронавируса . Всего в области зафиксировано 30 526 заболевших.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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