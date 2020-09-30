Еще 184 свердловчанина заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Среднем Урале выявили 184 новых случая коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 30 526 заболевших COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+122), Режа, Асбеста, Ирбитского района, Слободо-Туринского муниципального района, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Кушвы, Красноуральска, Красноуфимска, Ачитского городского округа, Верхней Пышмы, Полевского, Сысертского и Арамильского городских округов, Нижнего Тагила, ЗАТО Свободный, Верхнесалдинского, Невьянского, Бисертского, Ивдельского городских округов, Краснотурьинска, Волчанска, Серова, Сосьвы, Верхотурья, Тугулымского городского округа, Байкаловского муниципального района, Камышлова.Состояние 130 госпитализированных оценивается как тяжелое, 115 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 56 – на аппаратах ИВЛ. 607 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.Из больниц по выздоровлению за сутки выписали 129 человек. Всего врачи вылечили уже 22 632 пациента.Зарегистрировано шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 633.