Свердловский «Автомобилист» обыграл «Барыс»
Общество
Фото: hc-avto.ru
В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл ХК «Барыс» из Нур-Султана. Игра завершилась со счетом 3:2.
Счет открыл на второй минуте Питер Холланд, а Брукс Мэйсек удвоил преимущество. Гости отыграли одну шайбу, забив в большинстве.
Во втором периоде шоферы играли почти две минуты в формате 3х5, но им удалось отбиться. Алексей Макеев забил еще одну шайбу, но на 54-й минуте «Барыс» сократил отставание. Конец матча был достаточно напряженный, но «Автомобилист» все же одержал победу.
Следующий матч пройдет 9 октября. «Автомобилист» встретится с магнитогорским «Металлургом».
Счет открыл на второй минуте Питер Холланд, а Брукс Мэйсек удвоил преимущество. Гости отыграли одну шайбу, забив в большинстве.
Во втором периоде шоферы играли почти две минуты в формате 3х5, но им удалось отбиться. Алексей Макеев забил еще одну шайбу, но на 54-й минуте «Барыс» сократил отставание. Конец матча был достаточно напряженный, но «Автомобилист» все же одержал победу.
Следующий матч пройдет 9 октября. «Автомобилист» встретится с магнитогорским «Металлургом».
© Вечерние ведомости
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