В Екатеринбурге мигрант устроил незаконную свалку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Полицейские и сотрудники администрации Орджоникидзевского района пресекли деятельность несанкционированной свалки в поселке Садовый. Водителя мусоровоза доставили в дежурную часть и привлекли к ответственности.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, вчера в районе глиняного карьера у поселка Садовый сотрудники полиции задержали водителя самосвала, который доставлял строительный мусор. Свалка в том месте запрещена, однако это не смутило водителя: грузовик сделал два рейса и разгрузил мусор на берегу. При проверке выяснилось, что у мужчины, находившемся за рулем мусоровоза, нет ни водительских прав, ни документов, подтверждающих право на пребывание на территории России.Самосвал эвакуировали на штрафстоянку, а водителя доставили в отдел полиции №14. В отношении задержанного были собраны материалы по факту нарушения законодательства в области охраны окружающей среды. Данные материалы направили в администрацию для привлечения мужчины к ответственности. Кроме того, в отношении уроженца ближнего зарубежья составлен протокол за нарушение правил пребывания на территории России, а также несколько протоколов за нарушение ПДД.– Это стало результатом совместной работы полиции и работников администрации Орджоникидзевского района. Место, откуда доставлялся мусор, было установлено заранее – небольшая строительная площадка в поселке Садовый. В ходе наблюдения за точкой, которую организаторы незаконной деятельности выбрали для складирования отходов и был выявлен факт нарушения законодательства, – отметили в УМВД.Сейчас полиция устанавливает организаторов несанкционированной свалки и продолжает наблюдать за территорией, чтобы пресечь возможные нарушения.