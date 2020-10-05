Росприроднадзор проверил воду в реке Исеть, где обнаружили «нефтяное пятно»
Общество
Фото: читатель E1.RU
Специалисты Росприроднадзора проверили воду в реке Исеть, где жители Екатеринбурга заметили маслянистое пятно. Напомним, что речь идет об акватории реки в районе улицы Юмашева.
Надзорное ведомство проводило проверку воды совместно со специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений. Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора, на момент осмотра уровень воды в реке был понижен из-за спуска пруда для реконструкции Макаровского моста.
– Следы нефтепродуктов и масляная пленка в акватории отсутствуют. Источника загрязнения, а также сброса загрязненных сточных вод в реку Исеть и на рельеф местности не обнаружено, – заявили в ведомстве.
Сотрудники лаборатории все же взяли анализ проб с поверхности реки. Результаты пока неизвестны.
Напомним, что ранее прокуратуры организовала проверку по сообщениям о маслянистом пятне в акватории реки Исеть.
Надзорное ведомство проводило проверку воды совместно со специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений. Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора, на момент осмотра уровень воды в реке был понижен из-за спуска пруда для реконструкции Макаровского моста.
– Следы нефтепродуктов и масляная пленка в акватории отсутствуют. Источника загрязнения, а также сброса загрязненных сточных вод в реку Исеть и на рельеф местности не обнаружено, – заявили в ведомстве.
Сотрудники лаборатории все же взяли анализ проб с поверхности реки. Результаты пока неизвестны.
Напомним, что ранее прокуратуры организовала проверку по сообщениям о маслянистом пятне в акватории реки Исеть.
Прокуратура проверит информацию о «нефтяном пятне» в реке Исеть
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