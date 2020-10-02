Прокуратура проверит информацию о «нефтяном пятне» в реке Исеть

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по информации о загрязнении акватории реки Исеть. Речь идет об участке в районе улицы Юмашева.В акватории реки Исети обнаружено «нефтяное пятно». К проведению надзорных мероприятий привлекли специалистов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Эксперты отберут пробы воды и установят размер ущерба, причиненный окружающей среде.По результатам исследования при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.