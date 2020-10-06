Девушка из Екатеринбурга, признанная виновной в экстремизме, обратится в ЕСПЧ
Общество
Фото: Е1
Девушка из Екатеринбурга Полина Гузеева, которую признали виновной в экстремизме из-за репоста клипа Alai Oli, приняла решение обратиться в Европейский суд по правам человека.
Как сообщает «Е1», Полина считает, что обвинение должно быть снято, а песня – декриминализирована. Девушка отметила, что композиция является на самом деле очень сатиричной и доброй. Адвокат Гузеевой решение об обжаловании решения в ЕСПЧ подтвердил.
Как сообщает «Е1», Полина считает, что обвинение должно быть снято, а песня – декриминализирована. Девушка отметила, что композиция является на самом деле очень сатиричной и доброй. Адвокат Гузеевой решение об обжаловании решения в ЕСПЧ подтвердил.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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