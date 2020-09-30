Жительницу Екатеринбурга признали виновной в экстремизме из-за репоста клипа
Общество
Фото: Е1
Жительницу Уральской столицы Полину Гузееву суд признал виновной в экстремизме из-за репоста клипа Alai Oli на песню «Зачем ты под черного легла?» десятилетней давности. Девушку оштрафовали на 1000 рублей, об этом сообщает «Е1» ссылаясь на адвоката Алексея Бушмакова.
Клип попал в список экстремистских материалов в 2016 году. Дело рассматривал суд Кургана, хотя адвокат пытался перевести его на рассмотрение в Екатеринбург.
«Это решение абсурдно, потому что в 2010 году Гузеева сохранила видео у себя на странице, а лишь в 2016-м оно было признано экстремистским материалом, и шесть лет она жила спокойно и не знала, что так будет. Нет умысла на совершение правонарушения, и это решение в очередной раз показывает, что сроки привлечения к ответственности просто резиновые», - цитирует «Е1» Бушмакова.
Клип попал в список экстремистских материалов в 2016 году. Дело рассматривал суд Кургана, хотя адвокат пытался перевести его на рассмотрение в Екатеринбург.
«Это решение абсурдно, потому что в 2010 году Гузеева сохранила видео у себя на странице, а лишь в 2016-м оно было признано экстремистским материалом, и шесть лет она жила спокойно и не знала, что так будет. Нет умысла на совершение правонарушения, и это решение в очередной раз показывает, что сроки привлечения к ответственности просто резиновые», - цитирует «Е1» Бушмакова.
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