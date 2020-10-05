Часть сотрудников УрФУ перевели на дистанционную работу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров прислушался к рекомендациям губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и перевел на дистанционную работу треть сотрудников университета.– Глава вуза напомнил, что уже с 1 сентября преподаватели и сотрудники возрастом старше 65 лет трудятся в удаленном формате, а обучение проходит в смешанном: потоковые лекции переведены на дистант во избежание скопления людей в учебных корпусах, – пояснили в пресс-службе вуза.Добавим, что согласно указу губернатора, в Свердловской области закрывают фан-зоны и танцполы, также запрещена работа детских игровых комнат по выходным.