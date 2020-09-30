В Красноуральске пропал мужчина с татуировкой

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Красноуральске пропал 44-летний Владимир Иванович Шадских. 26 сентября он ушел из дома, расположенном в СНТ «Строитель», и до сих пор не вернулся.Приметы пропавшего: рост 172 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, русые волосы короткая стрижка. Особые приметы: татуировка на правой руке.На момент пропажи мужчина был одет в черную кожаную куртку, черную замшевую шапку и черные кожаные ботинки.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Владимира Шадских, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.