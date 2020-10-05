В Екатеринбурге отправили в СИЗО бразильца, устроившего на родине взрыв
Общество
Фото: web.archive.org
Гражданину Бразилии Эдуардо Ришарда Серкези Фаузи, которого обвиняют на родине в совершении особо тяжких преступления, изменили меру пресечения. Свердловский облсуд отправил его в СИЗО на два месяца.
Суд апелляционной инстанции отменил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга и избрал меру пресечения для Эдуардо в виде заключения по стражу до 3 ноября.
Добавим, что сам гражданин Бразилии просил его отпустить, однако суд ему отказал.
Напомним, что Эдуардо Фаузи разыскивали по линии Интерпола. В декабре прошлого года он был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в убийстве и совершении взрыва. Бразильца задержали в Екатеринбурге и изначально арестовали на 30 суток.
Суд апелляционной инстанции отменил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга и избрал меру пресечения для Эдуардо в виде заключения по стражу до 3 ноября.
Добавим, что сам гражданин Бразилии просил его отпустить, однако суд ему отказал.
Напомним, что Эдуардо Фаузи разыскивали по линии Интерпола. В декабре прошлого года он был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в убийстве и совершении взрыва. Бразильца задержали в Екатеринбурге и изначально арестовали на 30 суток.
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