В Екатеринбурге арестовали бразильца, находящегося в международном розыске

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к 30 суткам ареста гражданина Бразилии, который находился в международном розыске по линии Интерпола. Эдуардо Ришард Серкези Фаузи обвиняют в убийстве и совершении взрыва.В Свердловском областном суде рассказали, что в декабре прошлого года гражданина Бразилии заочно арестовал суд Рио-де-Жанейро по обвинению в квалифицированном убийстве и совершении взрыва. Подозреваемого задержали в Ленинском районе Екатеринбурга.В районную прокуратуру Екатеринбурга по факту нахождения задержанного бразильца в розыске обратился отдел НЦБ Интерпола. После этого прокурор обратился в суд с ходатайством об аресте Эдуардо Ришард Серкези Фаузи. В результате суд арестовал бразильца на 30 суток.