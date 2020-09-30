Троих игроков «Урала» вызвали в национальные сборные
Общество
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Троих игроков екатеринбургского футбольного клуба «Урал» вызвали в национальные сборные. Они примут участие в стыковых матчах Чемпионата Европы и Лиги наций УЕФА.
Речь идет о защитнике сборной Беларуси Николае Золотове, защитнике сборной Норвегии Стефане Страндберге и тренере по физподготовке сборной Северной Македонии Иване Йовановски, об этом рассказали в пресс-службе клуба.
Отметим, сейчас во всех чемпионатах стран в Европе наступила двухнедельная пауза. Следующая игра «Урала» пройдет 18 октября, с командой «Арсенал Тула».
Речь идет о защитнике сборной Беларуси Николае Золотове, защитнике сборной Норвегии Стефане Страндберге и тренере по физподготовке сборной Северной Македонии Иване Йовановски, об этом рассказали в пресс-службе клуба.
Отметим, сейчас во всех чемпионатах стран в Европе наступила двухнедельная пауза. Следующая игра «Урала» пройдет 18 октября, с командой «Арсенал Тула».
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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