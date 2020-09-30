Троих игроков «Урала» вызвали в национальные сборные

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Троих игроков екатеринбургского футбольного клуба «Урал» вызвали в национальные сборные. Они примут участие в стыковых матчах Чемпионата Европы и Лиги наций УЕФА.Речь идет о защитнике сборной Беларуси Николае Золотове, защитнике сборной Норвегии Стефане Страндберге и тренере по физподготовке сборной Северной Македонии Иване Йовановски, об этом рассказали в пресс-службе клуба.Отметим, сейчас во всех чемпионатах стран в Европе наступила двухнедельная пауза. Следующая игра «Урала» пройдет 18 октября, с командой «Арсенал Тула».