На кладбище свердловского поселка медведь раскопал могилу
Общество
Фото: masyamba.ru
На кладбище свердловского поселка Медная Шахта медведь раскопал могилу. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на местных жителей.
Как рассказал очевидец, зверь частично раскопал одну могилу, однако до трупа не добрался, потому что его кто-то спугнул.
Главный специалист департамента по охране животного мира Свердловской области в Краснотурьинске Дмитрий Щукин подтвердил информацию. По его словам, родственники покойника уже все закопали и залили хлоркой могилу, чтобы запахом отпугнуть медведя.
Дмитрий Щукин отметил, что хищник представляет реальную угрозу для жителей. Уже получено разрешение на его отстрел.
Напомним, что ранее региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира принял решение об отстреле 26 медведей в Свердловской области.
Как рассказал очевидец, зверь частично раскопал одну могилу, однако до трупа не добрался, потому что его кто-то спугнул.
Главный специалист департамента по охране животного мира Свердловской области в Краснотурьинске Дмитрий Щукин подтвердил информацию. По его словам, родственники покойника уже все закопали и залили хлоркой могилу, чтобы запахом отпугнуть медведя.
Дмитрий Щукин отметил, что хищник представляет реальную угрозу для жителей. Уже получено разрешение на его отстрел.
Напомним, что ранее региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира принял решение об отстреле 26 медведей в Свердловской области.
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