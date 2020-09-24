На Среднем Урале убьют 26 медведей
Общество
Фото: cheltv.ru
На территории Свердловской области отстреляют 26 медведей. Такое решение принял региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира.
Предполагается, что эта мера поможет регулированию численности особей. К тому же из-за снижения интенсивность охоты на медведей, хищники перестали воспринимать человека как источник опасности и стали представлять угрозу для людей.
Решения об отстреле принимаются по каждому зафиксированному случаю, и лишь тогда, когда нет возможности отпугнуть медведя от места проживания людей. Если же появление хищников прекратится – отстрела не будет.
Предполагается, что эта мера поможет регулированию численности особей. К тому же из-за снижения интенсивность охоты на медведей, хищники перестали воспринимать человека как источник опасности и стали представлять угрозу для людей.
Решения об отстреле принимаются по каждому зафиксированному случаю, и лишь тогда, когда нет возможности отпугнуть медведя от места проживания людей. Если же появление хищников прекратится – отстрела не будет.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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