На Среднем Урале убьют 26 медведей

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

На территории Свердловской области отстреляют 26 медведей. Такое решение принял региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира.Предполагается, что эта мера поможет регулированию численности особей. К тому же из-за снижения интенсивность охоты на медведей, хищники перестали воспринимать человека как источник опасности и стали представлять угрозу для людей.Решения об отстреле принимаются по каждому зафиксированному случаю, и лишь тогда, когда нет возможности отпугнуть медведя от места проживания людей. Если же появление хищников прекратится – отстрела не будет.