В Екатеринбурге перенесли судебное заседание по делу Шубина
Общество
Фото: скриншот видео
Сегодня утром в Свердловском областном суде должно было состояться рассмотрение апелляции на постановление суда о заключении под стражу Дениса Шубина, который насмерть сбил 15-летнюю девочку. Однако заседание перенесли на 8 октября.
– Отложили на четверг 08.10 в 10.30. Мать девочки попросила отложить, хочет участвовать, – сообщила veved.ru адвокат Анна Южакова.
Напомним, что по итогам первого судебного заседания по данному делу в Карпинске было решено заключить Дениса Шубина под стражу.
– Отложили на четверг 08.10 в 10.30. Мать девочки попросила отложить, хочет участвовать, – сообщила veved.ru адвокат Анна Южакова.
Напомним, что по итогам первого судебного заседания по данному делу в Карпинске было решено заключить Дениса Шубина под стражу.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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