В Екатеринбурге рассмотрят апелляцию водителя, насмерть сбившего подростка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 5 октября, в Свердловском областном суде рассмотрят апелляцию на постановление суда о заключении под стражу Дениса Шубина, сбившего насмерть подростка.Напомним, что 12 сентября в Волчанске примерно в 21:30 Шубин в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на 15-летнюю Анну Андриановну, которая вместе с четырьмя подружками шла по обочине, так как тротуара в том месте не было. Водитель наехал на девочку, откинул ее на шесть метров, а потом проехал по ней и скрылся с места ДТП. В результате удара от автомобиля отлетел передний госномер. Шубина нашли и задержали в течение 30 минут.Спустя неделю после случившегося на странице родственницы задержанного во ВКонтакте появился пост где утверждается, что Шубин в момент аварии был трезв, а девочки «ловили экстрим», гуляя и танцуя на проезжей части.Добавим, что 16 сентября в Карпинске уже состоялось первое судебное заседание по данному делу, после которого Дениса Шубина заключили под стражу.