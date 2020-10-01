«Автомобилист» в Екатеринбурге проведёт три матча
Общество
Фото: ХК «Автомобилист»
Хоккейный клуб «Автомобилист» возвращается в Екатеринбург после выездной серии игр. На домашней арене команда проведёт три матча.
Так, уже в среду, 7 октября, свердловчане встретят «Барыс» из Нур-Султана, в пятницу, 9 октября, – «Металлург» из Магнитогорска, а в воскресенье, 11 октября, – «Трактор» из Челябинска. Первые две игры начнутся в 17:00, а третья – в 19:00.
В настоящее время «Автомобилист» находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции (18 очков). Лидирующую позицию уверенно занимает «Авангард» (21 очко).
Напомним, прошедшую выездную серию матчей «Автомобилист» завершил двумя победами (обыграл «Сибирь» со счётом 6:4 и «Салават Юлаев» – 1:4) и одним поражением (проиграл «Металлургу» 2:3).
Так, уже в среду, 7 октября, свердловчане встретят «Барыс» из Нур-Султана, в пятницу, 9 октября, – «Металлург» из Магнитогорска, а в воскресенье, 11 октября, – «Трактор» из Челябинска. Первые две игры начнутся в 17:00, а третья – в 19:00.
В настоящее время «Автомобилист» находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции (18 очков). Лидирующую позицию уверенно занимает «Авангард» (21 очко).
Напомним, прошедшую выездную серию матчей «Автомобилист» завершил двумя победами (обыграл «Сибирь» со счётом 6:4 и «Салават Юлаев» – 1:4) и одним поражением (проиграл «Металлургу» 2:3).
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