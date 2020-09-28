В Сысерти без вести пропала 40-летняя женщина
Общество
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Сысерти в Свердловской области разыскивают без вести пропавшую Елизавету Бабину. 7 сентября днём она ушла из дома и до сих пор не вернулся, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, серые глаза, русые волосы. Последний раз её видели в лёгкой зелёной куртке, юбке и кроссовках. С собой она имела рюкзак.
Если вы знаете, где может находиться пропавшая женщина – сообщите об этом инфоргу поиска Дине по номеру 8-905-805-02-22.
Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, серые глаза, русые волосы. Последний раз её видели в лёгкой зелёной куртке, юбке и кроссовках. С собой она имела рюкзак.
Если вы знаете, где может находиться пропавшая женщина – сообщите об этом инфоргу поиска Дине по номеру 8-905-805-02-22.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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