В Сысерти без вести пропала 40-летняя женщина

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Сысерти в Свердловской области разыскивают без вести пропавшую Елизавету Бабину. 7 сентября днём она ушла из дома и до сих пор не вернулся, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, серые глаза, русые волосы. Последний раз её видели в лёгкой зелёной куртке, юбке и кроссовках. С собой она имела рюкзак.Если вы знаете, где может находиться пропавшая женщина – сообщите об этом инфоргу поиска Дине по номеру 8-905-805-02-22.