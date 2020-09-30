В Среднеуральске отремонтировали дорогу, на которую несколько месяцев жаловались местные жители
Общество
Фото: "Реальный Среднеуральск" ВКонтакте
В Среднеуральске отремонтировали дорогу по улице Бахтеева, 32, на состояние которой горожане жаловались не один месяц. Об этом сообщает паблик ВКонтакте «Реальный Среденеуральск».
Подписчик сообщества утверждает, что ремонт провели в спешке и без надлежащей подготовки:
«Сегодня асфальтируют лужи возле дома по улице Бахтеева 23а. Без всякой подготовки поверхности. Насыпали на ямы асфальт и разровняли. Интересно сколько это продержится?», – написал один из подписчиков.
Сообщается, что дорогу отремонтировали 1 октября.
Напомним, что за день до ремонта «Вечерние ведомости» писали о том, что поручение отремонтировать городскую дорогу на этом участке получила местная жительница. Письмо с поручением ей направило Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ» Среднеуральска.
Отметим, что дорога находилась в разбитом состоянии не один месяц. Весной Верхнепышминский суд даже объявил устное замечание заместителю главы среднеуральской администрации Ивану Рекечинскому из-за состояния дороги на улице Бахтеева.
Подписчик сообщества утверждает, что ремонт провели в спешке и без надлежащей подготовки:
«Сегодня асфальтируют лужи возле дома по улице Бахтеева 23а. Без всякой подготовки поверхности. Насыпали на ямы асфальт и разровняли. Интересно сколько это продержится?», – написал один из подписчиков.
Сообщается, что дорогу отремонтировали 1 октября.
Напомним, что за день до ремонта «Вечерние ведомости» писали о том, что поручение отремонтировать городскую дорогу на этом участке получила местная жительница. Письмо с поручением ей направило Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ» Среднеуральска.
Отметим, что дорога находилась в разбитом состоянии не один месяц. Весной Верхнепышминский суд даже объявил устное замечание заместителю главы среднеуральской администрации Ивану Рекечинскому из-за состояния дороги на улице Бахтеева.
В Среднеуральске местная жительница получила поручение отремонтировать городскую дорогу
30 сентября 2020
30 сентября 2020
В Свердловской области отремонтировали 2 моста и 46 км трасс
23 сентября 2020
23 сентября 2020
В Екатеринбурге мотоцикл сбил пенсионерку
01 октября 2020
01 октября 2020