В Среднеуральске местная жительница получила поручение отремонтировать городскую дорогу

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ» Среднеуральска направило поручение о ремонте дороги местной жительнице Елене Кобелевой. Об этом сама Елена рассказала корреспонденту veved.ru.В сентябре в городскую администрацию Среднеуральска поступило обращение одного из жителей города, который пожаловался на разбитую дорогу на ул. Бахтеева, 23А. Письмо с просьбой провести ремонт было перенаправлено в организацию, ответственную за этот участок проезжей части – МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства».После этого сотрудники муниципального учреждения направили письмо Елене Кобелевой – заместителю директора спорткомплекса УрФУ, среднеуральский филиал которого расположен по адресу Бахтеева, 23А. В письме они не указали ни должности сотрудницы, ни названия организации, адресовав его лично женщине. В обращении ее попросили «рассмотреть обращение и выполнить мероприятия по ремонту проезжей части», а после направить в адрес МКУ письмо о сроках выполнения данных мероприятий.«Обычно они пишут официальные письма заместителю директора спортивного комплекса УрФУ, а тут просто – Кобелевой Елене Аркадьевне, то есть частному лицу. Сегодня мы звонили Ганцеву А. Н. (его номер был указан в письме МКУ). Он подтвердил, что бумага направлена в адрес университета, но написана, тем не менее, на мое имя. Потом он перезвонил и сказал, что обращение действительно составлено неправильно. В письме нет вообще ничего, что указывало бы на университет, не указана даже моя должность», – сообщила Елена в разговоре с корреспондентом veved.ru.Елена Кобелева рассказала, что собирается направить в управляющую компанию ответное письмо с обоснованием того, почему за ремонт городской дороги должна быть ответственна администрация Среднеуральска:«В связи с тем, что автомобильная дорога по ул. Бахтеева, 23А расположена в границах ГО Среднеуральск, обязанность по ее содержанию и ремонту возложена действующим законодательством на орган местного самоуправления, то есть на Администрацию ГО Среднеуральск», – говорится в документе.Интересно, что весной 2020 года Верхнепышминский суд объявил устное замечание тогдашнему заместителю главы администрации ГО Среднеуральск Ивану Рекечинскому именно из-за состояния дороги на улице Бахтеева. С того момента городская администрация не только не решила проблему с ямами на проезжей части, но и начала искать крайних, которые должны это сделать.