На Исети в Екатеринбурге пройдёт субботник

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на территории Городского пруда в предстоящую субботу, 3 октября, с 12:00 до 15:00 пройдёт экологическая акция «Поможем Исети».Участники очистят территорию от проспекта Ленина до улицы Челюскинцев в направлении станции метро «Динамо» от мусора (бутылок, пластика, веток и других посторонних предметов), а также обмелевших участков реки Исети.Санитарная уборка реки пройдёт с соблюдением необходимых мер эпидемиологической безопасности. Принять участие в ней смогут все желающие.