В Березовском пропал белый пёс Хатико

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Березовском пропал белый пес хаски по кличке Хатико. По словам хозяев, у собаки разные глаза: один голубой, другой – карий.«01.10.2020 г, на охоте, в районе 44 квартала г Березовский, убежал за косулей наш Хатико. Может находится в районе 4 и 7 охот угодий. Так же может прибежать в п. Монетный Березовский район. Пёс очень добрый и ласковый. Если позвать, подойдёт», - рассказали хозяева поисковому отряду «Прорыв».У собаки коричневый ошейник и зеленый ошейник от клещей.Всех, кто увидит Хатико, попросили сообщить об этом по номеру 89000440220.