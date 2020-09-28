Прокуратура в Алапаевске проверит информацию об избиении инвалида
Общество
Фото: time56.ru
В Алапаевске прокуратура организовала проверку по информации о нанесении телесных повреждений мужчине с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По предварительной информации, 28 сентября в вечернее время двое несовершеннолетних в посёлке Курорт Самоцвет попросили инвалида угостить их сигаретой и получили отказ, после чего нанесли мужчине телесные повреждения. В результате полученных травм пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.
Нападавшими оказались местные жители 15 и 16 лет, воспитывающиеся в полных семьях. Несовершеннолетние состоят на профилактическом учёте. Один из подростков ранее привлекался к уголовной ответственности.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По предварительной информации, 28 сентября в вечернее время двое несовершеннолетних в посёлке Курорт Самоцвет попросили инвалида угостить их сигаретой и получили отказ, после чего нанесли мужчине телесные повреждения. В результате полученных травм пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.
Нападавшими оказались местные жители 15 и 16 лет, воспитывающиеся в полных семьях. Несовершеннолетние состоят на профилактическом учёте. Один из подростков ранее привлекался к уголовной ответственности.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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