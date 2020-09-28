Коэффициент распространения COVID-19 на Среднем Урале – 1,08

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении оставшихся ограничительных мер, остаётся выше единицы. Сегодня он равен 1,08.Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.Дата – количество заболевших: 1 октября – 157; 30 сентября – 149; 29 сняться – 143; 28 сентября – 146. Всего: 595.Дата – количество заболевших: 27 сентября – 141; 26 сентября – 139; 25 сентября – 137; 24 сентября – 131. Всего: 548.Rt – 595/548=1,08.Напомним, в Свердловской области выявили еще 146 случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 28 862 случая COVID-19.