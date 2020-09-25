Свердловский «Автомобилист» с крупным счётом обыграл «Салават Юлаев»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде одержал крупную победу в матче против «Салавата Юлаева». Встреча проходила в Уфе и завершилась со счётом 1:4.Уже через три минуты после начала игры счёт открыл Георгий Белоусов. Следующую шайбу в ворота уфимцев забросил Брукс Мэйсек – произошло это уже во втором периоде на 24 минуте. Через шесть минут преимущество свердловчан увеличил Алексей Макеев, и ещё через четыре – Анатолий Голышев. Сократить отставание «Салавата Юлаева» к концу встречи удалось Родиону Амирову.Напомним, следующую встречу «Автомобилист» проведёт в Магнитогорске с местным «Металлургом» в пятницу, 2 октября. Матч начнётся в 19:00.