У жителя Верхней Пышмы за долги арестовали БМВ Х5

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

У жителя Верхней Пышмы за долги по налогам арестовали БМВ Х5. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.Мужчина задолжал по транспортному налогу порядка 30 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, однако должник не торопился оплачивать задолженность. Кроме того, он не явился на прием к судебному приставу и не указывал уважительных причин для неоплаты задолженности.Было принято решение о применении к должнику мер принудительного исполнения. Так, на автомобиль БМВ Х5 наложен арест, машину оставили на хранение должнику без права пользования.– В тот же день мужчина погасил всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением. Деньги перечислены взыскателю, – сообщили в УФССП.