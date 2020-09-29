Еще 372 камеры установят на дорогах Среднего Урала
Общество
Фото: mk.ru
В Свердловской области к концу 2020 года установят еще 372 комплекса фотовидеофиксации. Так, камеры появятся в Алапаевске, Красноуфимске, Новой Ляле, Нижней Туре, Полевском и других муниципалитетах.
– Пока на дорогах области работают 365 комплексов фотовидеофиксации, 178 из них – стационарные и 187 – передвижные. Они установлены на наиболее аварийных участках, которые были определены совместно с ГИБДД, – пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.
По словам замминистра, в 2020 году ГАИ выявила 33 участка, на которых чаще всего происходили ДТП. Часть из них уже оборудована камерами, еще семь опасных участков оборудуют до конца года.
– Пока на дорогах области работают 365 комплексов фотовидеофиксации, 178 из них – стационарные и 187 – передвижные. Они установлены на наиболее аварийных участках, которые были определены совместно с ГИБДД, – пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.
По словам замминистра, в 2020 году ГАИ выявила 33 участка, на которых чаще всего происходили ДТП. Часть из них уже оборудована камерами, еще семь опасных участков оборудуют до конца года.
На дорогах Свердловской области к концу года будет работать 372 комплекса видеофиксации
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