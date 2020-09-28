В Кольцово задержали несколько рейсов из-за тумана

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром столицу Урала окутал туман. В связи с этим в Кольцово задержали несколько рейсов.Согласно данным онлайн-табло, задерживался вылет нескольких самолетов. На данный момент Кольцово работает уже в штатном режиме. Однако в связи с туманом из Челябинска в Екатеринбург на запасной аэродром прибыли шесть самолетов.— Из-за сложных метеоусловий в Челябинске шесть бортов прибыли в Екатеринбург на запасной аэродром. Это рейсы N4-158 из Симферополя, S7-1141 из Москвы, FV-6461 из Санкт-Петербурга, А4-249 из Ростова-на-Дону, RT-287 из Волгограда, 5N-527 из Санкт-Петербурга. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков, — рассказали в пресс-службе Кольцово.