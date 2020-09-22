В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с обрушением моста
Общество
В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с обрушением нового пешеходного моста на Челябинском тракте, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, водитель «Камаза», на который упала конструкция, погиб.
Пешеходов на момент обрушения моста не было. В ходе проверки прокуратура установит, когда проводился ремонт и обследование места на предмет устойчивости.
Пешеходов на момент обрушения моста не было. В ходе проверки прокуратура установит, когда проводился ремонт и обследование места на предмет устойчивости.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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