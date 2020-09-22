Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
Происшествия
Фото: Инцидент Екатеринбург
Под Екатеринбургом рухнул новый пешеходный мост. ЧП произошло сегодня вечером на Челябинском тракте напротив Нижнеисетского кладбища. По предварительной информации причиной обрушения могло стать столкновение грузовика с пролётом моста — часть сооружения рухнула прямо на кабину автомобиля.
Происшествие случилось на 193 километре Челябинского тракта. Сейчас выезд из Екатеринбурга на дорогу закрыт.
«ФКУ «Уралуправтодор» информирует: Внимание! На автодороге М-5 км 193 упал переход! Движение полностью перекрыто! Планируйте свой маршрут заранее», - сказали в «Уралуправтодоре».
Происшествие случилось на 193 километре Челябинского тракта. Сейчас выезд из Екатеринбурга на дорогу закрыт.
«ФКУ «Уралуправтодор» информирует: Внимание! На автодороге М-5 км 193 упал переход! Движение полностью перекрыто! Планируйте свой маршрут заранее», - сказали в «Уралуправтодоре».
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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