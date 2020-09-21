В столице Урала стартовала Универсиада-2020
Общество
Фото: fcpsr.ru
В столице Урала стартовала Всероссийская летняя Универсиада-2020. Соревнования станут генеральной репетицией Студенческих игр-2023.
До 18 октября в Екатеринбурге будут проходить состязания по 13 видам спорта: дзюдо, тхэквондо, бокс, самбо, лёгкая атлетика, волейбол, настольный теннис, бадминтон, гандбол, плавание, регби-7, спортивное ориентирование и шахматы. В уральскую столицу приедут более 4 тысяч спортсменов, тренеров и судей.
Большая часть соревнований пройдет на базе спортивных объектов УрФУ. В рамках празднования столетия вуза 7 октября запланирована торжественная церемония открытия Универсиады-2020. Церемония закрытия состоится 17 октября во Дворце игровых видов спорта.
До 18 октября в Екатеринбурге будут проходить состязания по 13 видам спорта: дзюдо, тхэквондо, бокс, самбо, лёгкая атлетика, волейбол, настольный теннис, бадминтон, гандбол, плавание, регби-7, спортивное ориентирование и шахматы. В уральскую столицу приедут более 4 тысяч спортсменов, тренеров и судей.
Большая часть соревнований пройдет на базе спортивных объектов УрФУ. В рамках празднования столетия вуза 7 октября запланирована торжественная церемония открытия Универсиады-2020. Церемония закрытия состоится 17 октября во Дворце игровых видов спорта.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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