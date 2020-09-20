Жители Уралмаша не могут уснуть из-за ночной стройки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Уралмаша рассказали, что по ночам не могут уснуть из-за громкого рабочего шума. Портал E1.RU пишет, что горожанам не дает спать звук работающих моторов и стройки.Как утверждают жильцы домов по улице Коммунистической, шум сохраняется уже на протяжении нескольких ночей. Жительница дома №20 вызвала полицию, однако так и не дождалась приезда правоохранителей.Строители объясняют свою деятельность тем, что не успевают закончить работы в срок, из-за чего и работают по ночам.