Жители Уралмаша не могут уснуть из-за ночной стройки
Общество
Фото: читательница E1.RU
Жители Уралмаша рассказали, что по ночам не могут уснуть из-за громкого рабочего шума. Портал E1.RU пишет, что горожанам не дает спать звук работающих моторов и стройки.
Как утверждают жильцы домов по улице Коммунистической, шум сохраняется уже на протяжении нескольких ночей. Жительница дома №20 вызвала полицию, однако так и не дождалась приезда правоохранителей.
Строители объясняют свою деятельность тем, что не успевают закончить работы в срок, из-за чего и работают по ночам.
Как утверждают жильцы домов по улице Коммунистической, шум сохраняется уже на протяжении нескольких ночей. Жительница дома №20 вызвала полицию, однако так и не дождалась приезда правоохранителей.
Строители объясняют свою деятельность тем, что не успевают закончить работы в срок, из-за чего и работают по ночам.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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