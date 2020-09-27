Свердловскую область накрыл смог до 2 октября
Общество
Синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности в Свердловской области. Смог над Среднем Уралом повис до 2 октября.
По данным Уральского гидрометцентра, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, установились в области в 20:00 28 сентября. Предупреждение синоптиков продлится до 20:00 пятницы, 2 октября.
Ранее мы публиковали прогноз погоды на первую половину этой недели. Ожидается, что в последний день сентября температура воздуха в Свердловской области поднимется до +19 °С.
По данным Уральского гидрометцентра, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, установились в области в 20:00 28 сентября. Предупреждение синоптиков продлится до 20:00 пятницы, 2 октября.
Ранее мы публиковали прогноз погоды на первую половину этой недели. Ожидается, что в последний день сентября температура воздуха в Свердловской области поднимется до +19 °С.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Свердловчан ждёт тёплое начало недели
27 сентября 2020
27 сентября 2020
К концу недели в Екатеринбурге потеплеет
23 сентября 2020
23 сентября 2020
Выходные на Среднем Урале пройдут без осадков
25 сентября 2020
25 сентября 2020
Свердловчан ждёт похолодание до 0°С
20 сентября 2020
20 сентября 2020
«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию
Прокуратура и Минприроды уличили экспертов в дилетантстве
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
19:30 «Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
15:48 В Екатеринбурге увеличилось число классов и групп, переведённых на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ
19:30 «Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
17:11 В Прикамье с начала реализации нацпроекта из аварийки в благоустроенное жилье переехали 7,6 тысячи человек
19:30
28/09«Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
20:38
26/09В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
22:53
24/09Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
12:38
24/09Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
21:57
23/09Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
18:36
23/09Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом