Свердловчан ждёт тёплое начало недели
Общество
Фото: Катерина Якушева
Погода в Свердловской области и Екатеринбурге в начале предстоящей недели будет тёплой. Об этом сообщают синоптики уральского гидрометцентра.
В понедельник, 28 сентября, в Свердловской области ночью +2...+7 °С, днём +13...+18 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Екатеринбурге ночью +3...+5 °С, днём +17...+19 °С. Переменная облачность, без осадков.
Во вторник, 29 сентября, в Свердловской области ночью +3...+8 °С, днём +12...+17 °. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Екатеринбурге ночью +4...+6 °С, днём +15...+17 °С. Переменная облачность, без осадков.
В среду, 30 сентября, в Свердловской области ночью +2...+7 °С, днём +14...+19 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Екатеринбурге ночью +5...+7 °С, днём +14...+16 °С. Переменная облачность, без существенных осадков.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 28 сентября, в Свердловской области ночью +2...+7 °С, днём +13...+18 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Екатеринбурге ночью +3...+5 °С, днём +17...+19 °С. Переменная облачность, без осадков.
Во вторник, 29 сентября, в Свердловской области ночью +3...+8 °С, днём +12...+17 °. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Екатеринбурге ночью +4...+6 °С, днём +15...+17 °С. Переменная облачность, без осадков.
В среду, 30 сентября, в Свердловской области ночью +2...+7 °С, днём +14...+19 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Екатеринбурге ночью +5...+7 °С, днём +14...+16 °С. Переменная облачность, без существенных осадков.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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