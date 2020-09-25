Уральский «Автомобилист» проиграл «Сибири» со счётом 6:4

20.25 Понедельник, 28 сентября 2020
Общество
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде в Новосибирске проиграл местной «Сибири». Матч завершился со счётом 6:4.

На протяжении всей встречи команды шли на равных, друг за другом сравнивая счёт. Однако, за последние пять минут хозяева льда забили две шайбы, обеспечив себе победу.

Среди новосибирцев забитыми голами отметились Руохомаа, Йокипакка, Тимашов, Романцев, Шашков. В составе уральцев шайбы в ворота соперников забросили Куликов, Зборовский, Голышев и Дацюк.

Напомним, сейчас свердловчане отправятся дальше по маршруту Уфа – Магнитогорск, 30 сентября встретившись с «Салаватом Юлаевым» и 2 октября с «Магнитогорском».
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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