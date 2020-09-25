Уральский «Автомобилист» проиграл «Сибири» со счётом 6:4
Общество
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде в Новосибирске проиграл местной «Сибири». Матч завершился со счётом 6:4.
На протяжении всей встречи команды шли на равных, друг за другом сравнивая счёт. Однако, за последние пять минут хозяева льда забили две шайбы, обеспечив себе победу.
Среди новосибирцев забитыми голами отметились Руохомаа, Йокипакка, Тимашов, Романцев, Шашков. В составе уральцев шайбы в ворота соперников забросили Куликов, Зборовский, Голышев и Дацюк.
Напомним, сейчас свердловчане отправятся дальше по маршруту Уфа – Магнитогорск, 30 сентября встретившись с «Салаватом Юлаевым» и 2 октября с «Магнитогорском».
На протяжении всей встречи команды шли на равных, друг за другом сравнивая счёт. Однако, за последние пять минут хозяева льда забили две шайбы, обеспечив себе победу.
Среди новосибирцев забитыми голами отметились Руохомаа, Йокипакка, Тимашов, Романцев, Шашков. В составе уральцев шайбы в ворота соперников забросили Куликов, Зборовский, Голышев и Дацюк.
Напомним, сейчас свердловчане отправятся дальше по маршруту Уфа – Магнитогорск, 30 сентября встретившись с «Салаватом Юлаевым» и 2 октября с «Магнитогорском».
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
ХК «Автомобилист» в овертайме обыграл «Авангард» со счётом 4:3
20 сентября 2020
20 сентября 2020
«Автомобилист» в Екатеринбурге в овертайме проиграл «Витязю»
22 сентября 2020
22 сентября 2020
Свердловский «Автомобилист» начнёт выездную серию игрой с «Сибирью»
27 сентября 2020
27 сентября 2020
«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию
Прокуратура и Минприроды уличили экспертов в дилетантстве
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
19:30 «Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
15:48 В Екатеринбурге увеличилось число классов и групп, переведённых на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ
13:36 Студенты-инженеры Технического университета УГМК стали призерами международного инженерного чемпионата
19:30 «Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
17:11 В Прикамье с начала реализации нацпроекта из аварийки в благоустроенное жилье переехали 7,6 тысячи человек
15:48 В Екатеринбурге увеличилось число классов и групп, переведённых на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ
15:22 За три месяца в детскую клиническую больницу Прикамья поступило новое оборудование на 13 млн рублей
19:30
28/09«Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
20:38
26/09В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
22:53
24/09Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
12:38
24/09Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
21:57
23/09Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
18:36
23/09Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом