В Екатеринбурге пройдет слет православной молодежи

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге со 2 по 4 октября состоится осенний слет православной молодежи, об этом рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.Мероприятия слета будут проходить в духовном центре храма святого великомученика и целителя Пантелеимона. На съезде молодые люди встретятся с иереем Константином Корепановым, иереем Димитрием Ваулиным и иереем Даниилом Рябининым, руководителем молодёжно-миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, примут участие в спортивных мероприятиях, гитарно-поэтическом и бальном вечерах.«Этот съезд будет полезен, прежде всего, тем, кто начинает жить церковной жизнью. Здесь будет возможность посетить службы, исповедаться и причаститься. Здесь каждый сможет найти себе собеседника по духу, ответы на давние вопросы, а кто-то просто познакомится с новыми людьми и отвлечётся от повседневных проблем», - сказала организатор слета Мария Янцевич.