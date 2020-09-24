Ярмарку выходного дня в Екатеринбурге посетили 20 тысяч горожан
Общество
Фото: Администрация города Екатеринбурга
Около 20 тысяч горожан посетили ярмарку входного дня, прошедшую на площади 1905 года в Екатеринбурге в минувшие выходные, об этом рассказали в администрации города.
Организаторы отметили, что у уральцев большим спросом пользовались грузди из Тюмени, клубника и малина из Красноуфимска и дыни из Соль-Илецка. Также свердловчане покупали рыбу, мясные деликатесы и молочные продукты со всего региона. Кроме того, на ярмарке было 16 точек по продаже меда.
Отметим, ярмарки выходного дня будут проводиться в Екатеринбурге с октября по ноябрь каждую неделю. Последнюю планируется провести 14-15 ноября.
Организаторы отметили, что у уральцев большим спросом пользовались грузди из Тюмени, клубника и малина из Красноуфимска и дыни из Соль-Илецка. Также свердловчане покупали рыбу, мясные деликатесы и молочные продукты со всего региона. Кроме того, на ярмарке было 16 точек по продаже меда.
Отметим, ярмарки выходного дня будут проводиться в Екатеринбурге с октября по ноябрь каждую неделю. Последнюю планируется провести 14-15 ноября.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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