Ярмарку выходного дня в Екатеринбурге посетили 20 тысяч горожан

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Около 20 тысяч горожан посетили ярмарку входного дня, прошедшую на площади 1905 года в Екатеринбурге в минувшие выходные, об этом рассказали в администрации города.Организаторы отметили, что у уральцев большим спросом пользовались грузди из Тюмени, клубника и малина из Красноуфимска и дыни из Соль-Илецка. Также свердловчане покупали рыбу, мясные деликатесы и молочные продукты со всего региона. Кроме того, на ярмарке было 16 точек по продаже меда.Отметим, ярмарки выходного дня будут проводиться в Екатеринбурге с октября по ноябрь каждую неделю. Последнюю планируется провести 14-15 ноября.