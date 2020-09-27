«Урал» на выезде всухую проиграл «Ахмату»
Общество
Фото: ФК «Урал»
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на выезде в Грозном всухую проиграл «Ахмату». Матч завершился со счётом 2:0.
В начале встречи счёт открыл Георгий Мелкадзе. Затем, в конце первого тайма, у «Урала» удалили защитника Стефана Страндберга, а Владимир Ильин не сумел реализовать пенальти. Во втором тайме Бернард Бериша увеличил преимущество хозяев, изменив счёт на 2:0.
Напомним, следующий матч «Урал» проведёт в Екатеринбурге 3 октября с ЦСКА.
В начале встречи счёт открыл Георгий Мелкадзе. Затем, в конце первого тайма, у «Урала» удалили защитника Стефана Страндберга, а Владимир Ильин не сумел реализовать пенальти. Во втором тайме Бернард Бериша увеличил преимущество хозяев, изменив счёт на 2:0.
Напомним, следующий матч «Урал» проведёт в Екатеринбурге 3 октября с ЦСКА.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
ФК «Урал» на выезде встретится с «Ахматом»
27 сентября 2020
27 сентября 2020
«Автомобилист» в Екатеринбурге в овертайме проиграл «Витязю»
22 сентября 2020
22 сентября 2020
В Екатеринбурге стартовала продажа билетов на матч «Урал» – ЦСКА
21 сентября 2020
21 сентября 2020
«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию
Прокуратура и Минприроды уличили экспертов в дилетантстве
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
20:38 В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
20:38 В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
20:38
26/09В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
22:53
24/09Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
12:38
24/09Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
21:57
23/09Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
18:36
23/09Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом