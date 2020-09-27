«Урал» на выезде всухую проиграл «Ахмату»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на выезде в Грозном всухую проиграл «Ахмату». Матч завершился со счётом 2:0.В начале встречи счёт открыл Георгий Мелкадзе. Затем, в конце первого тайма, у «Урала» удалили защитника Стефана Страндберга, а Владимир Ильин не сумел реализовать пенальти. Во втором тайме Бернард Бериша увеличил преимущество хозяев, изменив счёт на 2:0.Напомним, следующий матч «Урал» проведёт в Екатеринбурге 3 октября с ЦСКА.