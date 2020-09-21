ФК «Урал» на выезде встретится с «Ахматом»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сегодня, 27 сентября, футбольный клуб «Урал» в Грозном проведёт матч девятого тура ТИНЬКОФФ РПЛ против «Ахмата». Встреча состоится на стадионе «Ахмат Арена» и начнется в 18:30 (по екб).Как отмечает пресс-служба свердловского клуба, три года подряд «Урал» увозил из Грозного ничью (дважды 0:0, и один раз – 1:1).В Грозный «Урал» прилетел накануне вечером после предыгровой тренировки в Екатеринбурге. В состав свердловчан на предстоящий матч не вошли Олег Баклов и Дмитрий Ефремов. Они восстанавливаются после травмы.