В Екатеринбурге проходит «Майская прогулка»
Общество
Фото: mayprogulka.ru
Сегодня, 27 сентября, в Екатеринбурге проходит 37-я пешеходная «Майская прогулка». Принять участие в ней смогли все желающие, однако пожилых людей просят воздержаться от прогулки.
Старт находится у главного здания УрГПУ, а финиш всех маршрутов – у главного корпуса Уральского федерального университета. В этот раз на маршрутах установлено четыре КПП. На каждой станции дежурят врач и фельдшер. Кроме того, по маршрутам патрулирует скорая помощь.
В этом году есть три маршрута – 20, 32 и 42 километра. Длинный маршрут в 50 километров сократили, поскольку участники не успеют прийти к финишу до захода солнца.
Старт находится у главного здания УрГПУ, а финиш всех маршрутов – у главного корпуса Уральского федерального университета. В этот раз на маршрутах установлено четыре КПП. На каждой станции дежурят врач и фельдшер. Кроме того, по маршрутам патрулирует скорая помощь.
В этом году есть три маршрута – 20, 32 и 42 километра. Длинный маршрут в 50 километров сократили, поскольку участники не успеют прийти к финишу до захода солнца.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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