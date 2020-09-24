В Екатеринбурге проходит «Майская прогулка»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сегодня, 27 сентября, в Екатеринбурге проходит 37-я пешеходная «Майская прогулка». Принять участие в ней смогли все желающие, однако пожилых людей просят воздержаться от прогулки.Старт находится у главного здания УрГПУ, а финиш всех маршрутов – у главного корпуса Уральского федерального университета. В этот раз на маршрутах установлено четыре КПП. На каждой станции дежурят врач и фельдшер. Кроме того, по маршрутам патрулирует скорая помощь.В этом году есть три маршрута – 20, 32 и 42 километра. Длинный маршрут в 50 километров сократили, поскольку участники не успеют прийти к финишу до захода солнца.