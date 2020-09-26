В Екатеринбурге пропала без вести пенсионерка

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Отряд «Прорыв» объявил о начале поисков 67-летней жительницы Екатеринбурга. Людмила Леонидовна Черных (Головина) сегодня ушла из дома и не вернулась. Отмечается, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи.Приметы: рост 165 см, среднее телосложение, карие глаза, короткие темные с сединой волосы (носит хвостик). В качестве особых примет отмечаются отсутствие передних зубов и плохое зрение.На момент пропажи была одета в черные брюки, черные носки (без обуви) и серую кофту.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим позвонить по номерам 8-9000-44-02-20 или 02.