Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области растет

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, составляет 1,08 балла, что является недопустимым значением для снятия Covid-ограничений.Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.Дата – количество заболевших: 23 сентября – 125; 24 сентября – 131; 25 сентября – 137; 26 сентября – 139. Сумма – 532.Дата – количество заболевших: 19 сентября – 125; 20 сентября – 120; 21 сентября – 123; 22 сентября – 121. Сумма – 489.Rt –532/489=1,08Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 139 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 28 575 случаев новой коронавирусной инфекции.