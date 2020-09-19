В Ирбите продолжаются поиски пропавшего грибника

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Отряд «Лиза Алерт» продолжает поиски 80-летнего жителя Ирбита. Юрий Петрович Сивков ушел в лес 20 августа и не вернулся. Отмечается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, седые короткие волосы, карие глаза.На момент пропажи был одет в коричневый камуфляжный костюм и резиновые сапоги.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.