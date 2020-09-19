В Ирбите продолжаются поиски пропавшего грибника
Общество
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
Отряд «Лиза Алерт» продолжает поиски 80-летнего жителя Ирбита. Юрий Петрович Сивков ушел в лес 20 августа и не вернулся. Отмечается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, седые короткие волосы, карие глаза.
На момент пропажи был одет в коричневый камуфляжный костюм и резиновые сапоги.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.
Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, седые короткие волосы, карие глаза.
На момент пропажи был одет в коричневый камуфляжный костюм и резиновые сапоги.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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