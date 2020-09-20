Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сегодня, 25 сентября, в Верхотурье после реконструкции открыли центральную городскую площадь. В торжественном мероприятии участвовали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Реконструкция велась в течение двух лет. На работы потратили 196 миллионов рублей (из них 54 миллиона муниципалитет получил в качестве гранта за победу в 2019 году во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводимом Минстроем России).В ходе реконструкции на общественной территории организовали освещение, установили скамейки и цветники, оборудовали игровые и спортивные комплексы. Кроме того, отдельно выделили места городских мероприятий и создали смотровые площадки.«Очень знаково, что проект в Верхотурье был разработан в результате консультаций с жителями города. Самое главное, чтобы то, что мы получаем в действительности, совпадало с тем, как мы это представляли. Мне кажется, здесь все получилось достаточно хорошо. Чётко сработали региональные власти, муниципальные власти: защитили проект на федеральном уровне, получили финансирование и провели строительные работы», – сказал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, регион вместе с федеральным Минстроем реализует нацпроекты, направленные на формирование современной городской среды. Так, в прошлом году, в области благоустроили более 160 дворовых и 88 общественных территорий.«И в этом году мы продолжаем работать над тем, чтобы наши города и села становились по-настоящему благоустроенными, красивыми, удобными для жизни. От всей души поздравляю жителей и гостей Верхотурья с обретением новой площади, ставшей настоящим украшением древнего города»,- сказал губернатор.