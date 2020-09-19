Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области превысил единицу

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, составляет 1,03 балла, что является недопустимым значением для снятия Covid-ограничений.Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.Дата – количество заболевших: 22 сентября – 121; 23 сентября – 125; 24 сентября – 131; 25 сентября – 137. Сумма – 514.Дата – количество заболевших: 18 сентября – 129; 19 сентября – 125; 20 сентября – 120; 21 сентября – 123. Сумма – 497.Rt –514/497=1,03Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 137 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 28 436 случаев новой коронавирусной инфекции.