Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области превысил единицу
Общество
Фото: dz.avo.ru
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, составляет 1,03 балла, что является недопустимым значением для снятия Covid-ограничений.
Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.
Дата – количество заболевших: 22 сентября – 121; 23 сентября – 125; 24 сентября – 131; 25 сентября – 137. Сумма – 514.
Дата – количество заболевших: 18 сентября – 129; 19 сентября – 125; 20 сентября – 120; 21 сентября – 123. Сумма – 497.
Rt –514/497=1,03
Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 137 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 28 436 случаев новой коронавирусной инфекции.
Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.
Дата – количество заболевших: 22 сентября – 121; 23 сентября – 125; 24 сентября – 131; 25 сентября – 137. Сумма – 514.
Дата – количество заболевших: 18 сентября – 129; 19 сентября – 125; 20 сентября – 120; 21 сентября – 123. Сумма – 497.
Rt –514/497=1,03
Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 137 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 28 436 случаев новой коронавирусной инфекции.
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