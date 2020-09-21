В Нижнем Тагиле ищут двух сбежавших школьников

12.43 Пятница, 25 сентября 2020
Общество
Фото: novostipmr.com
Полиция Нижнего Тагила объявила о поиске двух 14-летних школьников. Александр Лаптев и Владимир Молодых ушли из школы на Вагонке 22 сентября, после чего их никто не видел. Отмечается, что подростки состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних более двух лет за самовольные уходы.

Приметы Александра: рост около 155 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Особые приметы: картавит, левый глаз косит. На момент пропажи был одет в куртку красного цвета с синим по бокам, черные джоггеры, черные кроссовки и шапку черного цвета. При себе имелся сотовый телефон, который на данный момент отключен.

В Нижнем Тагиле ищут двух сбежавших школьников


Приметы Владимира: рост около 152 см, худощавого телосложения, серые глаза, светлые волосы. В качестве особых примет отмечается заикание. На момент пропажи был одет в удлиненную черную болоньевую куртку с синими вставками по бокам и капюшоном, черные джоггеры, черные кроссовки и черную кепку с надписью на козырьке «Хонда».



Оба подростка носят стрижку с челкой набок, у каждого с собой чёрный школьный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении подростков, просим позвонить по номерам 8-343-597-68-02 или 02.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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