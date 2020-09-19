В Верхней Пышме спасатели три часа тушили пожар
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром в заброшенном здании в Верхней Пышме из-за мусора разгорелся пожар площадью 120 квадратных метров.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 04:43 по местному времени. Как рассказали veved.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 12 спасателей на двух спецмашинах.
Все работы на месте происшествия завершились в 07:59 по местному времени. Причины возгорания выясняются.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 04:43 по местному времени. Как рассказали veved.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 12 спасателей на двух спецмашинах.
Все работы на месте происшествия завершились в 07:59 по местному времени. Причины возгорания выясняются.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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