В Верхней Пышме спасатели три часа тушили пожар

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Сегодня утром в заброшенном здании в Верхней Пышме из-за мусора разгорелся пожар площадью 120 квадратных метров.Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 04:43 по местному времени. Как рассказали veved.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 12 спасателей на двух спецмашинах.Все работы на месте происшествия завершились в 07:59 по местному времени. Причины возгорания выясняются.