«Автомобилист» в Екатеринбурге сыграет с минским «Динамо»
Общество
Фото: ХК «Автомобилист»
Сегодня, 25 сентября, хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге проведёт встречу с минским «Динамо». Игра пройдёт на арене КРК «Уралец» и начнётся в 19:00.
Сейчас в общей турнирной таблице регулярного чемпионата 2020/2021 свердловчане занимают третье место и имеют в запасе 14 очков. «Динамо Минск» расположился на девятой строчке (10 очков).
Напомним, эта игра завершит домашнюю серию «Автомобилиста». Далее команда отправится на выезд по маршруту Уфа (30 сентября матч с «Салаватом Юлаевым») - Магнитогорск (2 октября матч с «Металлургом»).
Сейчас в общей турнирной таблице регулярного чемпионата 2020/2021 свердловчане занимают третье место и имеют в запасе 14 очков. «Динамо Минск» расположился на девятой строчке (10 очков).
Напомним, эта игра завершит домашнюю серию «Автомобилиста». Далее команда отправится на выезд по маршруту Уфа (30 сентября матч с «Салаватом Юлаевым») - Магнитогорск (2 октября матч с «Металлургом»).
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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