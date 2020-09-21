«Автомобилист» в Екатеринбурге сыграет с минским «Динамо»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сегодня, 25 сентября, хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге проведёт встречу с минским «Динамо». Игра пройдёт на арене КРК «Уралец» и начнётся в 19:00.Сейчас в общей турнирной таблице регулярного чемпионата 2020/2021 свердловчане занимают третье место и имеют в запасе 14 очков. «Динамо Минск» расположился на девятой строчке (10 очков).Напомним, эта игра завершит домашнюю серию «Автомобилиста». Далее команда отправится на выезд по маршруту Уфа (30 сентября матч с «Салаватом Юлаевым») - Магнитогорск (2 октября матч с «Металлургом»).